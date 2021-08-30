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Эстонский парламент не смог избрать нового президента в первом туре

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Таллинн, Понедельник 30 августа 2021 14:59
Эстонский парламент не смог избрать нового президента в первом туре Фото: возможный будущий президент Эстонии Алар Карис (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: РБК-Украина

Парламент Эстонии на внеочередном заседании не смог избрать нового президента в первом туре. Единственному кандидату Алару Карису не хватило пяти голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Согласно эстонскому законодательству, если ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов в первом туре голосования, на следующий день будет проведен следующий тур. При этом должно пройти новое выдвижение кандидатов и их регистрация. Но если во втором туре ни один из кандидатов не наберет 68 голосов, в тот же день пройдет третий тур голосования.

Примечательно, что в первом туре Карис был единственным кандидатом. Если он не получит необходимые 68 голосов, то парламенту придется созывать коллегию выборщиков.

Кандидатуру Кариса поддержала коалиция Центристской партии и Партии реформ.

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