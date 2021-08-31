Естонія отримала нового президента. Ним став директор Національного музею

Естонський парламент з другої спроби обрав нового президента країни. Ним став єдиний кандидат Алар Каріс, який до цього обіймав посаду директора Естонського національного музею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Повідомляється, що сьогодні пройшов другий тур голосування на виборах нового президента Естонії. В результаті Алара Каріса всеж таки обрали - він набрав 72 голоси, що більше необхідних 68 голосів.

Каріс вступить на посаду 11 жовтня 2021 року.

Хто такий Алар Каріс

Новий президент Естонії є вченим-біологом, був державним службовцем. У 2007-2012 роках ректор Тартуського університету, в 2013-2018 - генеральний ревізор Естонії, з 2018 року очолює Національний музей.

У серпні 2021 до нього з пропозицією висунутися на пост президента звернувся спікер парламенту Юрі Ратас. Каріс прийняв пропозицію, а потім його кандидатуру підтримала правляча коаліція.