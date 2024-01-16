Естонія планує припинити фінансування російськомовної освіти

Члени парламенту поставили 11 запитань, що стосуються різних аспектів переходу до єдиної естонської школи. Каллас пояснила ситуацію і дії уряду при переході до єдиної естонської школи.

"Дійсно те, що написано в конституції: державна мова Естонії є естонською, і кожен має право навчатися естонською мовою", - підкреслила прем'єр-міністр.

Каллас заявила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей. Вона додала, що уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти і перейти на єдину естономовну освіту.

Вона також наголосила, що мета переходу до єдиної естономовної освіти полягає в тому, щоб усі естонці перебували в єдиному інформаційному просторі, опановували естонську мову в Естонії і щоб людей, які використовують естонську мову, ставало дедалі більше.

Естонія та її ставлення до Росії

Сьогодні естонські правоохоронці затримали професора В'ячеслава Морозова, який працював у Тартуському університеті. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Учора Каллас сказала, що у Європи є від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до того, що РФ стане серйозною військовою загрозою на східному фланзі НАТО.

Нещодавно повідомлялося, що Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.