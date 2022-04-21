Эстония первая в мире официально признала действия России в Украине геноцидом

"За" проголосовали 86 депутатов эстонского парламента.

Как отмечают в заявлении парламента страны (Рийгикогу), в захватнической войне России против Украины оказались систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа. Эти преступления идеологически направлены политическим и военным руководством России, а также государственными органами пропаганды.

"Российская Федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", - указано в заявлении.

Таким образом, парламент Эстонии признает деятельность российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к этому парламенты других стран и международные организации.

"Рийгикогу также призывает поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а с этой целью создать международный суд в сотрудничестве с государствами", - отмечают парламентарии.

Вместе с тем там призвали страны мира усилить санкции против России, в том числе прекратить торговлю энергоносителями, а также немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

Напомним, что в Эстонии пограничники начали активно контролировать использование символики, поддерживающей войну России против Украины на восточной границе страны, а при необходимости пограничники аннулировать визы нарушителей.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 57-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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