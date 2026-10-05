Естонія перекидає головну бригаду до кордону з РФ та готується до війни, - FT

Як пише FT, естонське командування передислоковує Першу бригаду з міста Тапа до Йихві. Нове місце базування розташоване приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Паралельно у прикордонній Нарві будують військову базу, розраховану на тисячу солдатів.

Чому Естонія змінила стратегію

Протягом останніх десяти років Естонія готувалася до іншого сценарію. У разі нападу передбачалася швидка мобілізація та партизанська війна до прибуття підкріплення від союзників по НАТО.

Однак повномасштабна війна Росії проти України змусила естонських військових переглянути ці плани. Спостерігаючи за діями російської армії, командування дійшло висновку, що Москва готова зазнавати значних втрат і руйнувати території заради їхнього захоплення та утримання.

Тепер Естонія переходить до концепції "активної оборони". Вона передбачає протистояння російським військам безпосередньо біля кордону та боротьбу за територію з перших годин можливого вторгнення.

"Ми маємо починати з кордону і перемагати вже в перших боях", - заявив командир Першої естонської бригади, полковник Тармо Кундла.

За його словами, військові вже зараз мають облаштовувати лінії оборони на висунутих позиціях, оскільки розраховувати на маневрування противника та поступовий відступ більше не можуть.

Яку зброю отримує Естонія

Паралельно Таллінн посилює можливості для ударів на великій відстані. Протягом останнього року Естонія уклала контракти на американські системи HIMARS, балістичні ракети M57 та південнокорейські установки Chunmoo.

Ці комплекси здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це означає, що з нових естонських баз ракети потенційно зможуть діставати до Санкт-Петербурга, який розташований приблизно за 260 кілометрів.

Таким чином, нова концепція оборони передбачає не лише захист власної території, а й можливість завдавати ударів по цілях далеко за межами Естонії.

Чого побоюються в Естонії

Представники естонської розвідки та збройних сил вважають, що найближчі один-чотири роки можуть стати критичним періодом для країн Балтії.

Окреме занепокоєння викликає Нарва - місто на кордоні з Росією, де значну частину населення становлять російськомовні жителі. В Естонії побоюються, що Москва може використати провокації в місті, щоб перевірити готовність НАТО реагувати на загрозу.

У Міністерстві оборони Естонії наголошують, що для ефективного стримування країна має зробити можливу агресію невигідною для противника.

"Наша мета чітка: утримати ворога та руйнування війни якомога далі від естонської території", - заявили у відомстві.