Эстония перебрасывает главную бригаду к границе с РФ и готовится к войне, - FT

Эстония изменяет подход к обороне страны из-за угрозы России и перемещает ключевую бригаду ближе к границе, готовясь к возможному вторжению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет FT, эстонское командование передислоцирует Первую бригаду из города Тапа в Йихви. Новое место базирования расположено примерно в 50 километрах от российской границы. Параллельно в приграничной Нарве строят военную базу, рассчитанную на тысячу солдат.
В последние десять лет Эстония готовилась к другому сценарию. В случае нападения предполагалась скорая мобилизация и партизанская война до прибытия подкрепления от союзников по НАТО.
Однако полномасштабная война России против Украины заставила эстонских военных пересмотреть эти планы. Наблюдая за действиями российской армии, командование пришло к выводу, что Москва готова нести значительные потери и разрушать территории ради их захвата и содержания.
Теперь Эстония переходит к концепции "активной обороны". Она предполагает противостояние российским войскам непосредственно на границе и борьбу за территорию с первых часов возможного вторжения.
"Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", - заявил командир Первой эстонской бригады, полковник Тармо Кундла.
По его словам, военные уже сейчас должны обустраивать линии обороны на выдвинутых позициях, поскольку рассчитывать на маневрирование противника и постепенное отступление больше не могут.
Параллельно Таллин усиливает возможности для ударов на большом расстоянии. В последний год Эстония заключила контракты на американские системы HIMARS, баллистические ракеты M57 и южнокорейские установки Chunmoo.
Эти комплексы способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Это означает, что из новых эстонских баз ракеты потенциально смогут доставать в Санкт-Петербург, расположенный примерно в 260 километрах.
Таким образом, новая концепция обороны предполагает не только защиту собственной территории, но и возможность наносить удары по целям далеко за пределами Эстонии.
Представители эстонской разведки и вооруженных сил считают, что в ближайшие один-четыре года могут стать критическим периодом для стран Балтии.
Отдельную обеспокоенность вызывает Нарва – город на границе с Россией, где значительную часть населения составляют русскоязычные жители. В Эстонии опасаются, что Москва может использовать провокации в городе, чтобы проверить готовность НАТО реагировать на угрозу.
В Министерстве обороны Эстонии подчеркивают, что для эффективного сдерживания страна должна сделать возможную агрессию невыгодной противнику.
"Наша цель четкая: удержать врага и разрушение войны как можно дальше от эстонской территории", - заявили в ведомстве.
Напомним, The Atlantic ранее рассказывал, как страны Балтии готовятся к возможному нападению России и отрабатывают сценарии без прямой поддержки США.
Что касается Эстонии, то страна усиливает оборонные возможности, развивает беспилотные системы и готовится сдерживать российские войска с первых часов возможного конфликта.
Балтийские страны также учитывают опыт войны в Украине и готовятся к критическим первым 72 часам, пока союзники будут перебрасывать подкрепления.