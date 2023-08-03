Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що 1 серпня миколаївські рятувальними отримали від естонських колег допомогу для підводного розмінування, а саме понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.

Фото: Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування (mvs.gov.ua)

Також того дня рятувальники Миколаївської області отримали допомогу від Німеччини. Благодійники передали вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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