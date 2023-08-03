ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Николаев, Четверг 03 августа 2023 11:58
Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования Фото: Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования (mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония передала украинским спасателям новую партию гуманитарной помощи. Речь идет о средствах для подводного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что 1 августа николаевские спасательными получили от эстонских коллег помощь для подводного разминирования, а именно более 90 металлоискателей и 4 специализированных автомобиля.

Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования

Фото: Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования (mvs.gov.ua)

Также в тот день спасатели Николаевской области получили помощь от Германии. Благотворители передали огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Гуманитарная помощь ГСЧС
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена