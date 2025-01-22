Естонія отримає від США шість систем залпового вогню HIMARS

"Вироблені для Естонії HIMARS уже готові, залишилося провести тільки деякі роботи з інтеграції, і вони будуть доставлені влітку морем", - сказав він.

За його словами, постачання боєприпасів розпочнуться цього року і триватимуть у наступні роки. Серед них є і GMLRS, тобто ракети з дальністю стрільби до 70 кілометрів, і ATACMS із дальністю до 300 кілометрів.

Контракт на закупівлю HIMARS було підписано між американським агентством оборонної промисловості DSCA і RKIK у 2022 році.