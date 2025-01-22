Эстония получит от США шесть систем залпового огня HIMARS

"Произведенные для Эстонии HIMARS уже готовы, осталось провести только некоторые работы по интеграции, и они будут доставлены летом морем", - сказал он.

По его словам, поставки боеприпасов начнутся в этом году и будут продолжаться в последующие годы. Среди них есть и GMLRS, то есть ракеты с дальностью стрельбы до 70 километров, и ATACMS с дальностью до 300 километров.

Контракт на закупку HIMARS был подписан между американским агентством оборонной промышленности DSCA и RKIK в 2022 году.