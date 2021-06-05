Эстония открывает границы для 24 европейских стран

Согласно действующим правилам, карантин по прибытии нужно соблюдать при возвращении из стран, где уровень заболеваемости более 150 случаев на 100 тысяч человек.

С 7 мая по 13 июня 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 20 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна, Швейцарии, Хорватии, Люксембурга, Франции.

В то же время, в Литве, Латвии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах Греции и Словении превышен уровень заболеваемости.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. На данный момент в этот список входят Австралия, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.