Естонія відкриває кордони для 24 європейських країн

Згідно з діючими правилами, карантин після прибуття потрібно дотримуватися при поверненні з країн, де рівень захворюваності понад 150 випадків на 100 тисяч осіб.

З 7 травня по 13 червня 2021 року без обмежень в Естонію можна приїхати з 20 країн: Німеччини, Іспанії, Італії, Чехії, Австрії, Великобританії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини, Польщі, Португалії, Ірландії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Мальти, Монако, Сан-Марино, Ліхтенштейну, Швейцарії, Хорватії, Люксембургу, Франції.

Водночас, у Литві, Латвії, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах Греції та Словенії перевищено рівень захворюваності.

В'їзд в Естонію також дозволений з третіх країн, які внесені в узгоджений в Євросоюзі список. На даний момент в цей список входять Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Сінгапур, Руанда і Нова Зеландія. Після прибуття з Таїланду потрібно дотримуватися 10-денну самоізоляцію.