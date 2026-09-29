Естонія назвала Росію винною у підпалі заводу, який постачає техніку Україні

Нагадуємо, що будівлю талліннської компанії Milrem Robotics, яка постачає Україні оборонну техніку, підпалили в ніч проти 15 серпня.

Після пожежі естонська влада заявила про можливий російський слід у підпалі.

Тоді Міхал заявляв, що якщо метою підпалу було залякати Естонію, посіяти розбіжності серед населення або змусити країну припинити підтримку України, досягти цього не вдасться.