Естонія наполегливо закликає збільшити постачання озброєнь Україні

"Я наполегливо закликаю всіх союзників, зокрема Німеччину, направити в Україну все, що їй необхідно, щоб захистити себе", - сказала глава естонського уряду в інтерв'ю dpa.

Каллас наголошує, що прискорення постачання озброєнь в Україну дозволить не допустити збільшення кількості жертв через безперервні атаки російських окупантів.

"Якби всі союзники надіслали зброю в січні чи лютому, багато життів було б врятовано", - зазначила прем'єр Естонії.

Згідно зі статистикою Кільського інституту світової економіки, країна Балтії, що межує з РФ, підтримала Україну більше, ніж будь-яка інша країна у світі, з погляду валового внутрішнього продукту. Коли справа доходить до постачання зброї, Естонія статистично випереджає набагато більші та фінансово сильніші європейські країни, такі як Італія чи Іспанія, навіть в абсолютних цифрах.