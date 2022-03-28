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Эстония намерена запретить знак Z и георгиевскую ленточку

Фото: Эстония намерена запретить знак Z и георгиевскую ленточку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии намерено запретить георгиевскую ленточку, знак Z и другую связанную с Россией символику. Соответствующий законопроект планируют направить в Рийгикогу на следующей неделе.

Об этом заявила министр юстиции Эстонии Марис Лаури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По ее словам, цель законопроекта - запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне.

"Если невозможно призвать человека к порядку словами, будет заводиться уголовное дело. Да, сейчас полиция может беседовать и выписывать штрафы. В законе о гражданстве также есть параграф, по которому лишить гражданства можно за поддержку агрессии", - заявила министр.

Лаури добавила, что законопроект еще сырой, однако над нам интенсивно работают.

"Попробуем оформить законопроект на этой неделе и, может быть, внести его в Рийгикогу на следующей неделе. Законопроект еще очень сырой, над ним интенсивно работали, но также следует обсудить его в более широком кругу", - добавила министр.

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