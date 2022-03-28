Естонія має намір заборонити знак Z і георгіївську стрічку

Уряд Естонії має намір заборонити георгіївську стрічку, знак Z та іншу пов'язану з Росією символіку. Відповідний законопроект планують направити в Рійгікогу наступного тижня.
Про це заявила міністр юстиції Естонії Маріс Лаурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За її словами, мета законопроекту - заборонити будь-які символи, які використовуються для виправдання агресії або закликів до війни.
"Якщо неможливо закликати людину до порядку словами, буде заводитися кримінальна справа. Так, зараз поліція може розмовляти і виписувати штрафи. У Законі Про громадянство також є параграф, за яким позбавити громадянства можна за підтримку агресії", - заявила міністр.
Лаурі додала, що законопроект ще сирий, проте над нам інтенсивно працюють.
"Спробуємо оформити законопроект на цьому тижні і, може бути, внести його в Рійгікогу наступного тижня. Законопроект ще дуже сирий, над ним інтенсивно працювали, але також слід обговорити його в ширшому колі", - додала міністр.
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