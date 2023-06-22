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Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Фото: Естонія передасть Україні новий пакет допомоги (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталія Юрченко

Естонія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Естонії в Twitter.

Естонія зазначає, що у співпраці з Ірландією передасть українській армії військовий госпіталь. Також до пакета допомоги ввійшли:

  • медичне обладнання;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання для боротьби з дронами.

Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбу з російською агресією.

Допомога Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Крім того, нещодавно уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

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ЕстоніяВійськова допомогаВійна в УкраїніВійна Росії проти України