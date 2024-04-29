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Естонія має намір обмежити роботу ще одного пункту переходу на кордоні з РФ

Фото: Естонія обмежить роботу пункту переходу "Койдула" на кордоні з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Естонія має намір скоротити режим роботи прикордонного пункту "Койдула" на кордоні з Росією та не обслуговувати вночі. Раніше таке ж рішення раніше було ухвалено щодо КПП "Нарва-1".

Про це заявив міністр фінансів Естонії Март Вирклаев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами міністра фінансів, рішення обмежити режим роботи прикордонного пункту має дві причини – санкції та економія.

"По-перше, більш ефективне виконання санкцій. Транспортні потоки скоротилися, і ми не повинні тримати кордон із РФ відкритим у нічний час. По-друге, звичайно, тут є і певна економія. Так, оскільки йдеться тільки про нічний режим роботи, то вона невелика, але якщо більше не розумно постійно тримати кордон відкритим, то будь-яка економія схвалюється", - додав Вирклаєв.

Раніше стало відомо, що з 1 травня прикордонний пункт у Нарві працюватиме щодня не в цілодобовому режимі, а з 7:00 до 23:00. У МВС Естонії раніше зазначали, що прикордонні пункти "Койдула" та "Лухамаа" продовжать працювати в цілодобовому режимі.

 

 

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Естонія має намір модернізувати кордон з РФ, зокрема, йдеться про встановлення протипіхотних та протитанкових загороджень. При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна не виключив можливості закриття кордону з Росією.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголошувала, що уряд поки що не знаходить вагомих аргументів для закриття кордону з РФ, але розробляє запасний план дій за таких заходів у разі потреби.

У лютому також стало відомо, що департамент поліції Естонії попередив про можливе закриття російсько-естонського кордону найближчим часом – пам'ятки з відповідним попередженням росіянам видавали на прикордонному пункті пропуску "Нарва".

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ЕстоніяКордон з РФ