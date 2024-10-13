Естонія хоче купувати військову продукцію України: чи можливо це

Про бажання купувати військову продукцію нашоъ країни заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур. За його словами, така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Глава українського Центру нових геополітичних досліджень Михайло Самусь зазначив, що оскільки в Україні воєнний стан, то на експорт нині діє заборона.

"Експорт озброєнь та військової техніки просто заборонений. Крім того, нам зараз все потрібно на фронті. Тож важко собі уявити, що якийсь залишок боєприпасів вирушить замість фронту до Естонії чи іншої країни. Це нереально", - сказав він.

При цьому Самусь розповів про варіант, при якому все ж таки можливо обійти заборону. Мова йде про інвестиції з боку Естонії та розташування підприємства на території балтійської країни.

"Можливо, що за допомогою інвестицій уряду Естонії та за участю українських фахівців - але вже на території Естонії - це можливо. Тобто створюється спільне підприємство, яке вироблятиме цю продукцію саме для естонської армії. І це не буде експортом, який заборонено, а буде виробництвом на користь естонської армії", - додав він.

У свою чергу міністр оборони Естонії заявив, що заборона на експорт не стане на заваді, якщо країнам вдасться домовитися. Певкур зазначив, що така співпраця була б корисною як для його країни, так і для України. Зокрема, українська держава отримає більше грошей, а отже більше інвестуватиме у свою армію.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії", - наголосив міністр.

За словами Певкура, якщо сторони все ж таки домовляться, то Естонія купуватиме лише те, що необхідно для країни. Зокрема, мова йде про ракети.

"Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності", - зазначив він.

Видання додало, що наступного тижня Певкур зустрінеться з міністром оборони України у Брюсселі, а після, в найближчі тижні естонський міністр прибуде в Україну.