Естонія хоче побудувати на кордоні з Росією "антидронну стіну"

Про ці плани він розповів своїм колегам із країн Балтії під час дводенного візиту до Латвії. План передбачає покриття всього східного кордону технікою, здатною виявляти та відображати безпілотники, а також забезпечення такого потенціалу у великих містах.

"Це унікальна ініціатива такого масштабу. Виявлення безпілотників та протидія їм вкрай важливі як для стримування, так і для заходів у відповідь на діяльність з надання впливу з боку наших східних сусідів", - сказав він.

Міністр зазначив, що в найближчому майбутньому потрібно бути готовими до того, що Росія все частіше намагатиметься порушити їхнє життя за допомогою безпілотників, оскільки фізично проникнути на територію Естонії стає дедалі складніше.

А заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар повідомив, що з погляду поліції важливо покрити весь східний кордон та великі міста стаціонарними засобами виявлення та відображення безпілотників, і Департамент поліції та прикордонної охорони разом із партнерами розробляє відповідний план.

Естонія готується до можливої війни з Росією

Країни Балтії можуть стати головною метою РФ, якщо вона вирішить напасти на НАТО. Тому зараз ведеться підготовка до того, щоб запобігти нападам держави-агресора.

Нещодавно Financial Times писало, що Естонія суттєво зміцнить східний кордон НАТО з Росією та побудує цілу оборонну лінію для захисту.