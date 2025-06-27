Естонія готова прийняти винищувачі союзників з ядерним озброєнням, - Міноборони

Естонія готова приймати на своїй території винищувачі союзників, які здатні нести ядерне озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує ERR.
Як пише ERR, заява Певкура пролунала на тлі рішення Британії придбати у Сполучених Штатів Америки (США) 21 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння.
За словами міністра, ці винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО й подібні практики будуть в майбутньому.
"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", - зазначив він.
Естонія підтримує Україну у війні на кількох рівнях - військовому, економічному та гуманітарному. Вона надає зброю, навчання для українських військових, фінансову допомогу й обладнання для відновлення критичної інфраструктури.
Зокрема закликає міжнародну спільноту посилювати присутність та інфраструктуру НАТО на Східному фланзі.
Наприклад, в кінці березня Міноборони Естонії анонсувала пакет підтримки України на 100 мільйонів євро, який включає безпілотники, плавзасоби та медичне обладнання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.