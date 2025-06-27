Естонія готова прийняти винищувачі союзників з ядерним озброєнням, - Міноборони

Як пише ERR, заява Певкура пролунала на тлі рішення Британії придбати у Сполучених Штатів Америки (США) 21 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння.

За словами міністра, ці винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО й подібні практики будуть в майбутньому.

"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", - зазначив він.