Эстония готова принять до 10 беженцев из Афганистана

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что ее страна готова принять до 10 человек, эвакуированных из Афганистана. В это число входят люди, которые работали как с ЕС, так и с НАТО, и их ближайшие родственники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Кроме того, правительство Эстонии планирует принять людей, которые работали с гуманитарной и глобальной образовательной организацией Mondo в Афганистане. Точное количество беженцев будет известно в ближайшие дни.

"Хаос в Афганистане продолжает шокировать демократический мир. Эстония хочет внести свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане и готова предложить убежище до десяти беженцев. В частности, это люди, чья жизнь на родине находится в опасности из-за сотрудничества с ЕС или НАТО, а также их ближайшие родственники", - заявила премьер Эстонии.