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Естонія готова підтримати Рютте на пост генсека НАТО, але він не єдина кандидатура

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Естонія готова підтримати прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Таллінн також підтримає кандидатуру президента Румунії Клауса Йоханніса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує ERR.

На думку Каллас, Рютте має шанси стати наступним генсеком Альянсу. За її словами, Естонія висунула три вимоги для майбутнього генсека. Одна з них - це здатність кандидата переконати всіх союзників збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

"Вихідцеві з країни, яка досягла цієї мети, буде легше переконати в цьому інші країни, аніж тому, чия країна не досягла цього цільового показника. Ще одним важливим елементом для нас був географічний баланс. На жаль, вихідці з країн Східної Європи не представлені на провідних позиціях у НАТО", - пояснила вона.

Третій критерій Естонії - це здатність дійти до компромісу. На думку прем'єрки, Рютте знає, як це роботи, оскільки був лідером коаліційних урядів Нідерландів.

Уряд Естонії фактично готовий підтримати двох кандидатів - як прем'єра Нідерландів, так і президента Румунії.

Каллас додала, що, крім посади генерального секретаря НАТО, будуть також обрані заступники генсека. Як вважає політик, на ці посади є багато кандидатів з Естонії.

 

Що цьому передувало

Варто зазначити, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що збирається покинути свій пост. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні. До осені 2023 року явних претендентів на пост генерального секретаря НАТО не було.

Проте наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО, про таке ж бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш та президент Румунії Клаус Йоханніс.

За даними західних ЗМІ, Рютте лідирує у гонці на пост генсека НАТО.

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НАТОЕстоніяМарк Рютте