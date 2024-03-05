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Естонія, Франція та Польща закликали терміново підвищити оборонну готовність Європи, - Guardian

Фото: Три країни закликали терміново підвищити оборонну готовність Європи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Три європейські країни виклали свої пріоритети у рамках нової Європейської оборонно-промислової стратегії. Естонія, Франція та Польща закликали терміново підвищити готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми беремо участь у гонці з часом... Ми повинні забезпечити, щоб амбіції Стратегії були пропорційними і підкріплювалися конкретними діями, які підтримують нашу боєздатність", - йдеться у документі.

Три країни заявили, що стратегія має:

  • Поліпшити довгострокову здатність оборонної промисловості ЄС забезпечувати потреби збройних сил, зменшити стратегічну залежність та підвищити здатність швидко нарощувати виробництво під час криз;
  • Підтримувати фундаментальне збільшення у державах-членах рівня боєприпасів, доступності ключових систем озброєння та інших можливостей у всіх сферах;
  • Підвищити конкурентоспроможність ЄС та його держав-членів у галузі технологій та інновацій (військового та подвійного призначення), у тому числі шляхом усунення вузьких місць, забезпечення безпеки ланцюжків постачання та покращення доступу до фінансування зростання;
  • Зміцнювати співпрацю та заохочувати участь України у її оборонно-промислових ініціативах.

Вони також попередили необхідність достатнього фінансування для досягнення амбітних цілей.

"Ми закликаємо Комісію подати конкретні варіанти фінансування… Недостатнє фінансування зараз означатиме лише збільшення витрат у майбутньому", - йдеться у документі.

Стратегія ЄС

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Єврокомісія 5 березня запропонує країнам ЄС план щодо стимулювання своєї військової промисловості, щоб вона у найкоротші терміни могла перейти до "режиму військової економіки" у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

У Єврокомісії хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 та спільних закупівель газу.

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