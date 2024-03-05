Естонія, Франція та Польща закликали терміново підвищити оборонну готовність Європи, - Guardian

Три європейські країни виклали свої пріоритети у рамках нової Європейської оборонно-промислової стратегії. Естонія, Франція та Польща закликали терміново підвищити готовність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми беремо участь у гонці з часом... Ми повинні забезпечити, щоб амбіції Стратегії були пропорційними і підкріплювалися конкретними діями, які підтримують нашу боєздатність", - йдеться у документі.
Три країни заявили, що стратегія має:
Вони також попередили необхідність достатнього фінансування для досягнення амбітних цілей.
"Ми закликаємо Комісію подати конкретні варіанти фінансування… Недостатнє фінансування зараз означатиме лише збільшення витрат у майбутньому", - йдеться у документі.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що Єврокомісія 5 березня запропонує країнам ЄС план щодо стимулювання своєї військової промисловості, щоб вона у найкоротші терміни могла перейти до "режиму військової економіки" у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
У Єврокомісії хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 та спільних закупівель газу.