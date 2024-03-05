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Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить оборонную готовность Европы, - Guardian

Фото: Три страны призвали срочно повысить оборонную готовность Европы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Три европейские страны изложили свои приоритеты в рамках новой Европейской оборонно-промышленной стратегии. Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы участвуем в гонке со временем… Мы должны обеспечить, чтобы амбиции Стратегии были соразмерными и подкреплялись конкретными действиями, которые поддерживают нашу боеспособность", - говорится в документе.

Три страны заявили, что стратегия должна:

  • Улучшить долгосрочную способность оборонной промышленности ЕС обеспечивать потребности вооруженных сил, уменьшить стратегическую зависимость и повысить способность быстро наращивать производство во время кризисов;
  • Поддерживать фундаментальное увеличение в государствах-членах уровня боеприпасов, доступности ключевых систем вооружения и других возможностей во всех областях;
  • Повысить конкурентоспособность ЕС и его государств-членов в области технологий и инноваций (военного и двойного назначения), в том числе путем устранения узких мест, обеспечения безопасности цепочек поставок и улучшения доступа к финансированию роста;
  • Укреплять сотрудничество и поощрять участие Украины в ее оборонно-промышленных инициативах.

Они также предупредили о необходимости достаточного финансирования для достижения амбициозных целей.

"Мы призываем Комиссию представить конкретные варианты финансирования… Недостаточное финансирование сейчас будет означать лишь увеличение расходов в будущем", - говорится в документе.

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