Эстония, Франция и Польша призвали срочно повысить оборонную готовность Европы, - Guardian

"Мы участвуем в гонке со временем… Мы должны обеспечить, чтобы амбиции Стратегии были соразмерными и подкреплялись конкретными действиями, которые поддерживают нашу боеспособность", - говорится в документе.

Три страны заявили, что стратегия должна:

Улучшить долгосрочную способность оборонной промышленности ЕС обеспечивать потребности вооруженных сил, уменьшить стратегическую зависимость и повысить способность быстро наращивать производство во время кризисов;

Поддерживать фундаментальное увеличение в государствах-членах уровня боеприпасов, доступности ключевых систем вооружения и других возможностей во всех областях;

Повысить конкурентоспособность ЕС и его государств-членов в области технологий и инноваций (военного и двойного назначения), в том числе путем устранения узких мест, обеспечения безопасности цепочек поставок и улучшения доступа к финансированию роста;

Укреплять сотрудничество и поощрять участие Украины в ее оборонно-промышленных инициативах.

Они также предупредили о необходимости достаточного финансирования для достижения амбициозных целей.

"Мы призываем Комиссию представить конкретные варианты финансирования… Недостаточное финансирование сейчас будет означать лишь увеличение расходов в будущем", - говорится в документе.