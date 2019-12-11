Эстония и Финляндия соединили газотранспортные системы

Эстония и Финляндия 11 декабря соединили свои газотранспортные системы, запустив общий газопровод Balticconnector. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что сегодня на торжественных церемониях, которые проходили одновременно в эстонском Палдиски и финском Хельсинки, был открыт газопровод Balticconnector. В церемонии приняли участие лидеры обеих стран Керсти Кальюлайд и Саули Нийнисте.

Отметим, длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания разрешила строительство газопровода из Норвегии в Польшу. Разрешение охватывает оба участка газопровода на дне Балтийского моря, которые расположены в морской зоне Дании.

Речь идет о строительстве газопровода Baltic Pipe, которое начнется в следующем году. С октября 2022 года он будет транспортировать природный газ с месторождений на норвежском континентальном шельфе. Газопровод сможет транспортировать в Польшу 10 млрд кубометров газа в год.