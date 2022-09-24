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Естонія долучилася до позову проти Росії про геноцид українців

Фото: Естонія підтримала позов України проти РФ (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталія Юрченко

Естонія долучилася до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН зі звинуваченнями у геноциді.

Про це заявив глава МЗС Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Влада Естонії скористалася положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду.

"Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид", - зазначив Рейнсалу.

Міністр закликає суд дати справедливу оцінку діям Росії та її агресії проти українського народу.

Варто зазначити, що Україна звернулася в Міжнародний суд ООН 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала вторгнення та збройну агресію.

Нагадаємо, за словами посла агента України в Міжнародному суді ООН Антона Кориневича, поки жодна країна у світі не може засудити Путіна за геноцид українського народу.

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