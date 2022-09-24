Естонія долучилася до позову проти Росії про геноцид українців

Естонія долучилася до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН зі звинуваченнями у геноциді.
Про це заявив глава МЗС Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Влада Естонії скористалася положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду.
"Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид", - зазначив Рейнсалу.
Міністр закликає суд дати справедливу оцінку діям Росії та її агресії проти українського народу.
Варто зазначити, що Україна звернулася в Міжнародний суд ООН 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала вторгнення та збройну агресію.
Нагадаємо, за словами посла агента України в Міжнародному суді ООН Антона Кориневича, поки жодна країна у світі не може засудити Путіна за геноцид українського народу.
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