Эстония присоединилась к иску против России о геноциде украинцев

Власти Эстонии воспользовались положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида.

"Эстония вместе с другими участниками конвенции о предотвращении преступления геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предотвращением преступления геноцида и наказание за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид", - отметил Рейнсалу.

Министр призывает суд дать справедливую оценку действиям России и агрессии против украинского народа.

Следует отметить, что Украина обратилась в Международный суд ООН 26 февраля, поскольку Россия оправдывала вторжение и вооруженную агрессию.