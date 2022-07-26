Эстония добивается запрета выдачи шенгенских виз жителям России на уровне ЕС

"Суть в том, чтобы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях", - сказал Рейнсалу, отметив, что есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, для которых вопрос должен рассматриваться отдельно.

Он отметил, что "действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России - через Финляндию, Латвию, Литву - чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно".

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях. При этом в марте, когда Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам, МИД заверил, что граждане России, у которых на руках уже есть выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в Эстонскую Республику.

По словам министра, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Министерство иностранных дел хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, добавил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - сказал он.