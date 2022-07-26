Естонія домагається заборони видачі шенгенських віз жителям Росії на рівні ЄС

"Суть в тому, щоб подібно Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам Росії на звичайних умовах", - сказав Рейнсалу, зазначивши, що є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, для яких питання має розглядатися окремо.

Він зазначив, що "дійсно курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, в той час як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно".

На думку Рейнсалу, Естонія також повинна оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах. При цьому в березні, коли Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам, МЗС запевнив, що громадяни Росії, у яких на руках вже є видані Естонією шенгенські візи, як і раніше зможуть в'їжджати в Естонську Республіку.

За словами міністра, питання про візи для російських громадян вже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але в той час в Росії існували викликані коронавірусом обмеження і поїздки не були такими масовими, як зараз.

Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС в найближчі тижні, додав глава зовнішньополітичного відомства Естонії.

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, будемо консультуватися з урядами нашого регіону, щоб знайти більш широку підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб всі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - сказав він.