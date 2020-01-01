ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Эстонии закрыли пропагандистское российское информагентство

Новости » В мире     01.01.2020 - 10:50
В Эстонии закрыли пропагандистское российское информагентство
Иллюстративное фото (russianpulse.ru)

Власти страны ввели санкции против агентства Sputnik Эстония

В Эстонии приостановило работу российское пропагандистское информационное агентство Sputnik Эстония из-за санкций со стороны властей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт агентства.

Как сообщается, вся редакция увольняется с 1 января 2020 года якобы "из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей".

Эстонские СМИ отмечают, что Sputnik Эстония входит в государственное международное информационное агентство "Россия сегодня", чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого власти Эстонии ввели санкции против Sputnik.

Пропагандисты называют действия властей Эстонии "правовым беспределом" и "проявлением тоталитаризма", а также заявляют, что их агентство "независимо от властей".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики. Также российский лидер не поздравил президента Польши Анджея Дуду.

Также РБК-Украина писало, что в Эстонии 29 декабря на шоссе Таллин - Нарва съехал с дороги рейсовый автобус, в результате чего пострадали девять человек.

Новость дополняется...

В Эстонии вылетел в кювет рейсовый автобус, есть пострадавшие Эстония осудила запуск ж/д сообщения по мосту между РФ и Крымом
Новости Украины пропаганда РФЭстония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь