UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Эстонии ухудшается ситуация с ковидом. Власти планируют усилить карантин

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Эстонии рассматривает возможность введения новых карантинных ограничений, однако избегая локдауна. В стране полный курс прививки прошли 57% населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра здравоохранения Танеля Кийко, в стране могут ввести новые ограничения, которые будут побуждать людей вакцинироваться.

Решение по этому вопросу будет принято в этот четверг.

"Безусловно, важнейшая мера для улучшения ситуации - это вакцинация", - отметил Кийк.

По состоянию на сегодня, в стране полный курс прививки прошли около 57% людей.

Отмечается, что в Эстонии ввели масочный режим в закрытых общественных местах до 10 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияКоронавирус