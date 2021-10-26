В Эстонии ухудшается ситуация с ковидом. Власти планируют усилить карантин

Правительство Эстонии рассматривает возможность введения новых карантинных ограничений, однако избегая локдауна. В стране полный курс прививки прошли 57% населения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам министра здравоохранения Танеля Кийко, в стране могут ввести новые ограничения, которые будут побуждать людей вакцинироваться.
Решение по этому вопросу будет принято в этот четверг.
"Безусловно, важнейшая мера для улучшения ситуации - это вакцинация", - отметил Кийк.
По состоянию на сегодня, в стране полный курс прививки прошли около 57% людей.
Отмечается, что в Эстонии ввели масочный режим в закрытых общественных местах до 10 января.