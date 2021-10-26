В Эстонии ухудшается ситуация с ковидом. Власти планируют усилить карантин

По словам министра здравоохранения Танеля Кийко, в стране могут ввести новые ограничения, которые будут побуждать людей вакцинироваться.

Решение по этому вопросу будет принято в этот четверг.

"Безусловно, важнейшая мера для улучшения ситуации - это вакцинация", - отметил Кийк.

По состоянию на сегодня, в стране полный курс прививки прошли около 57% людей.

Отмечается, что в Эстонии ввели масочный режим в закрытых общественных местах до 10 января.