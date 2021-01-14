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В Эстонии смягчают карантин, разрешается принимать клиентов в общепитах

Таллинн, Четверг 14 января 2021 20:05
В Эстонии смягчают карантин, разрешается принимать клиентов в общепитах
Фото: ресторан в Эстонии (delfi.ee)
Автор: Роман Тверденко

В Эстонии запланировали смягчение карантина с 18 января. Это коснется работы общепитов, занятий и работы.

Об этом сообщает Delfi.

С понедельника ресторанам и кафе разрешается работать в режиме приема клиентов с 6:00 до 19:00 и могут заполнять помещения на 25% при соблюдении правила 2+2 (кроме семей). Отпускать еду на вынос можно круглосуточно.

Разрешается работа музеев и выставочных залов при заполняемости на 50%. На открытом воздухе можно собирать посетителей в группы до 10 человек.

Остается требование на ношение масок в помещениях. Исключения для детей младше 12 лет

Кроме этого частично разрешаются индивидуальные занятия спортом в помещениях в уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В группах до 10 человек можно заниматься в остальных уездах в помещениях, а на открытом воздухе - до 24 человек.

Ранее сообщалось, что правительство Франции приняло решение ввести комендантский час на 15 дней. Также будут ужесточены условия въезда для иностранцев.

В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина. В рамках него могут остановить работу общественного транспорта.

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