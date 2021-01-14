ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Естонії пом'якшують карантин, дозволяється приймати клієнтів у закладах

Таллінн, Четвер 14 січня 2021 20:05
В Естонії пом'якшують карантин, дозволяється приймати клієнтів у закладах
Фото: ресторан в Естонії (delfi.ee)
Автор: Роман Тверденко

В Естонії запланували пом'якшення карантину з 18 січня. Це торкнеться роботи закладів громадського харчування, занять і роботи.

Про це повідомляє Delfi.

З понеділка ресторанам і кафе дозволяється працювати в режимі прийому клієнтів з 6:00 до 19:00 і можуть заповнювати приміщення на 25% при дотриманні правила 2+2 (крім сімей). Відпускати їжу на винос можна цілодобово.

Дозволяється робота музеїв і виставкових залів при заповнюваності на 50%. На відкритому повітрі можна збирати відвідувачів в групи до 10 чоловік.

Залишається вимога на носіння масок у приміщеннях. Винятки для дітей молодше 12 років

Крім цього частково вирішуються індивідуальні заняття спортом в приміщеннях в повітах Харьюмаа і Іда-Вірумаа. У групах до 10 осіб можна займатися в інших повітах в приміщеннях, а на відкритому повітрі - до 24 осіб.

Раніше повідомлялося, що уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину на 15 днів. Також будуть посилені умови в'їзду для іноземців.

В Німеччині розглядають можливість чергового посилення карантину. В рамках нього можуть зупинити роботу громадського транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся