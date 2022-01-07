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В Эстонии приговорили подполковника Сил обороны. Разгласил засекреченную информацию

Автор: Дмитрий Левицкий

В Эстонии приговорили к двум годам и шести месяцам заключения подполковника Олега Новикова, который был начальником центра здоровья Сил обороны. Его обвинили в разглашении государственной и засекреченной иностранной информации.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Delfi.

Правоохранители обнаружили в компьютере и носителях по месту жительства 51-летнего подполковника информацию с государственной тайной, а также документы НАТО. Обнаруженная информация носила три уровня закрытости, а именно - ограниченная, конфиденциальная и секретная.

В феврале 2020 года Харьюский уездный суд приговорил Новикова к тюремному заключению и трехлетнему испытательному сроку. В августе 2021 года Таллинский окружной суд оставил это решение в силе.

В декабре прошлого года Государственный суд Эстонии отказался рассматривать жалобу Новикова на приговор нижестоящих судебных инстанций. После этого приговор в отношении подполковника окончательно вступил в силу.

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Эстония