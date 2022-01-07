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В Естонії засудили підполковника Сил оборони. Розголосив засекречену інформацію

Автор: Дмитро Левицький

В Естонії засудили до двох років і шести місяців ув'язнення підполковника Олега Новікова, який був начальником центру здоров'я Сил оборони. Його звинуватили в розголошенні державної та засекреченої іноземної інформації.

Про це собщает РБК-Україна з посиланням на Агентство Delfi.

Правоохоронці виявили в комп'ютері та носіях за місцем проживання 51-річного підполковника інформацію з державною таємницею, а також документи НАТО. Виявлена інформація носила три рівні закритості, а саме - обмежена, конфіденційна і секретна.

У лютому 2020 року Харюський повітовий суд засудив Новікова до тюремного ув'язнення і трирічного випробувального терміну. У серпні 2021 року Талліннський окружний суд залишив це рішення в силі.

У грудні минулого року державний суд Естонії відмовився розглядати скаргу Новікова на вирок нижчестоящих судових інстанцій. Після цього вирок щодо підполковника остаточно набув чинності.

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Естонія