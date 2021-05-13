В Эстонии с понедельника начнут смягчать карантин

Правительство Эстонии утвердило план смягчения карантинных ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Так, с понедельника, 17 мая, в стране начнут смягчать меры.

Так, с понедельника ученики вновь начнут учиться очно, в частности общеобразовательных, профессиональных, прикладных высших учебных заведений и университетов.

При этом правительство отменило обязательное требование носить маски в учебных заведениях.

Кроме того, с 17 мая будут разрешены спортивные и физкультурные мероприятия на свежем воздухе в группах максимум по 25 человек. При этом занятия должны заканчиваться не позднее 22:00. Максимально в мероприятии может участвовать до 10 групп, то есть всего 250 человек.

Также с понедельника будут разрешены соревнования в спорте больших достижений, если вне помещений в них принимает участие до 250 человек, а внутри помещений - до 100 человек.

С 24 мая в Эстонии будет разрешена работа музеев, выставок, театров, кинотеатров, но при условии 50-процентной заполняемости помещений.

Также можно будет проводить конференции, богослужения и другие публичные религиозные мероприятия. При этом мероприятия должно заканчиваться не позднее 22:00.

С 24 мая будет разрешена работа ресторанов. За одним столом могут находиться не более шести человек. Закрываться заведения общественного питания должны будут в 22:00.

Для магазинов с 24 мая будет действовать требование 50-процентной заполняемости, а также обязательный масочный режим.

С 31 мая в стране будет разрешена работа баней, спа, бассейнов и водных центров. В помещении должно быть заполнено на 50% и одновременно в нем должно находится не более 200 человек.

Прием посетителей будет разрешен с 6:00 до 22:00.

С 31 мая в помещениях вновь разрешат проводить групповые тренировки, занятия с молодежью, деятельность и образование по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации. В группах может быть максимально десять человек.