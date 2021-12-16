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В Эстонии на новогодние праздники смягчат ограничения

Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение смягчить некоторые ограничения на новогодние праздники. Таким образом, часть ограничений не будет действовать с 31 декабря до 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии Яак Ааб заявил, что научный совет и Департамент здоровья решили не смягчать ограничения в стране в целом.

Однако правительство приняло решение, что в качестве исключения с вечера 31 декабря по утро 2 января не будет действовать ограничение, позволяющее заведениям быть открытыми только до 23:00.

Таким образом, в эти дни желающие отпраздновать новогодние праздники в заведении могут праздновать всю ночь без ограничения по времени.

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