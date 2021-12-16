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В Естонії на новорічні свята пом'якшать обмеження

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення пом'якшити деякі обмеження на новорічні свята. Таким чином, частина обмежень не діятиме з 31 грудня до 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Естонії Яак Ааб заявив, що наукова рада і Департамент здоров'я вирішили не пом'якшувати обмеження в країні в цілому.

Однак уряд прийняв рішення, що як виняток з вечора 31 грудня по ранок 2 січня не діятиме обмеження, що дозволяє закладам бути відкритими тільки до 23:00.

Таким чином, в ці дні бажаючі відсвяткувати новорічні свята в закладі можуть святкувати всю ніч без обмеження за часом.

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