ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Эстонии на новогодние праздники смягчат ограничения

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 14:56
В Эстонии на новогодние праздники смягчат ограничения Фото: В Эстонии на новогодние праздники смягчат ограничения (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение смягчить некоторые ограничения на новогодние праздники. Таким образом, часть ограничений не будет действовать с 31 декабря до 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии Яак Ааб заявил, что научный совет и Департамент здоровья решили не смягчать ограничения в стране в целом.

Однако правительство приняло решение, что в качестве исключения с вечера 31 декабря по утро 2 января не будет действовать ограничение, позволяющее заведениям быть открытыми только до 23:00.

Таким образом, в эти дни желающие отпраздновать новогодние праздники в заведении могут праздновать всю ночь без ограничения по времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Карантин Новый год
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше