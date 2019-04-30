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У військових навчаннях візьмуть участь 10 тис. військових

В Естонії почалися військові навчання "Весняний шторм" за участю військових підрозділів НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Навчання "Весняний шторм" - це, насамперед, військові навчання естонських оборонних сил і військових одиниць з тринадцяти країн НАТО і Грузії, країни, яка тісно співпрацює з Північноатлантичним альянсом. До 17 травня військовослужбовці перевіряти співпрацю різних підрозділів, а також співпрацю на рівні підготовки до спецзавдань.

Ключовий елемент військових навчань - це навчання естонської Першої повітряно-десантної бригади. Ця бригада входить до складу Балтійського батальйону, яка є елементом Сил швидкого реагування НАТО.

У військових навчаннях будуть використовувати бойові літаки, зокрема, винищувачі Eurofighter, польські Su-22 і американські Apache і Wildcat. Військові навчання триватимуть три тижні. У них візьмуть участь 10 тисяч військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія направила в Естонію п'ять військових вертольотів Apache в якості стримуючого фактора з-за загрози від Російської Федерації. Міністр оборони країни Гевін Вільямсон відзначив необхідність розміщення вертольотів в Естонії.

Нагадаємо, 20 лютого голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.