В Эстонии начали аннулировать визы лицам с символикой в ​​поддержку войны

В Эстонии пограничники начали активно контролировать использование символики, поддерживающей войну России против Украины, на восточной границе страны. При необходимости пограничники будут аннулировать визы нарушителей.

Так, в Эстонии и при пересечении границы запрещено демонстрировать георгиевские ленты или другие символы, используемые Россией в войне в Украине - например, буквы Z или V.

Пограничники уже успели аннулировать визы нескольких человек.

"Мы привлекаем внимание к разным вещам: пресловутой звезде Z, георгиевским ленточкам, форме российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и приводят к тому, что человек, имеющий такие знаки отличия, направляется для дальнейшей проверки и тщательного собеседования. В ходе интервью выяснится, что будет с ним или с ней дальше", - пояснил Питер Маран, руководитель Юго-Восточного пограничного пункта Эстонии.