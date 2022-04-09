RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни

Фото: в Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Естонії прикордонники почали активно контролювати використання символіки, що підтримує війну Росії проти України, на східному кордоні країни. При необхідності прикордонники анулюватимуть візи порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Так, в Естонії і при перетині кордону заборонено демонструвати георгіївські стрічки або інші символи, використовувані Росією у війні в Україні - наприклад, букви Z або V.

Прикордонники вже встигли анулювати візи кількох людей.

"Ми привертаємо увагу до різних речей: горезвісної зірки Z, георгіївських стрічок, формі російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу і призводять до того, що людина, яка має такі відзнаки, направляється для подальшої перевірки і ретельної співбесіди. В ході інтерв'ю з'ясується, що буде з ним або з нею далі", - пояснив Пітер Маран, керівник Південно-Східного прикордонного пункту Естонії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВійна Росії проти України