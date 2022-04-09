В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни

В Естонії прикордонники почали активно контролювати використання символіки, що підтримує війну Росії проти України, на східному кордоні країни. При необхідності прикордонники анулюватимуть візи порушників.

Так, в Естонії і при перетині кордону заборонено демонструвати георгіївські стрічки або інші символи, використовувані Росією у війні в Україні - наприклад, букви Z або V.

Прикордонники вже встигли анулювати візи кількох людей.

"Ми привертаємо увагу до різних речей: горезвісної зірки Z, георгіївських стрічок, формі російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу і призводять до того, що людина, яка має такі відзнаки, направляється для подальшої перевірки і ретельної співбесіди. В ході інтерв'ю з'ясується, що буде з ним або з нею далі", - пояснив Пітер Маран, керівник Південно-Східного прикордонного пункту Естонії.