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В Эстонии допустили запрет телеканалов российского олигарха

Новости » Политика     24.11.2019 - 17:32
В Эстонии допустили запрет телеканалов российского олигарха
Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Эстония может сделать предписание о прекращении трансляции канала лишь на некоторое время

В Эстонии допускают запрет на трансляцию телеканалов, связанных с российским олигархом Юрием Ковальчуком. Об этом сообщил советник по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ERR.

Соокруус отметил, что у регуляторов Латвии и Литвы есть право принимать решение по поводу трансляции каналов, а в Эстонии у Департамента защиты прав потребителей и технического надзора такого права нет.

"Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем. Но никакие варианты не исключены. В аудиовизуальной сфере государства могут вводить несколько разные правила, поэтому у них немного разное правовое пространство и, соответственно, возможности для реагирования", - сказал Соокруус.

Он сообщил, что Эстония может сделать предписание о прекращении трансляции канала на некоторое время, но не ведет регулярного мониторинга. В Министерстве культуры отметили, что санкции возможны, но принимаются скорее как исключение в качестве дополнения к более распространенным финансовым санкциям, запрета на въезд и эмбарго на поставки оружия.

Напомним, Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продолжения экономических санкций против Российской Федерации из-за оккупации Крыма.

Он добавил, что для Эстонии остается важным, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной всеми союзными государствами.

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