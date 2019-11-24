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В Естонії допустили заборону телеканалів російського олігарха

Новини » Політика     24.11.2019 - 17:32
В Естонії допустили заборону телеканалів російського олігарха
Іллюстративне фото (nrada.gov.ua)

Естонія може зробити припис про припинення трансляції каналу лише на деякий час

В Естонії допускають заборону на трансляцію телеканалів, пов'язаних з російським олігархом Юрієм Ковальчуком. Про це повідомив радник з медіапослуг Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду Пеетер Соокруус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ERR.

Соокруус зазначив, що у регуляторів Латвії і Литви є право приймати рішення з приводу трансляції каналів, а в Естонії у Департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду такого права немає.

"Ми знаходимося в ситуації аналізу і дуже швидких кроків не плануємо. Але жодні варіанти не виключені. В аудіовізуальній сфері держави можуть вводити дещо різні правила, тому у них трохи різний правовий простір і, відповідно, можливості для реагування", - сказав Соокруус.

Він повідомив, що Естонія може зробити припис про припинення трансляції каналу на деякий час, але не веде регулярного моніторингу. У Міністерстві культури зазначили, що санкції можливі, але приймаються скоріше як виняток як доповнення до більш поширених фінансових санкцій, заборони на в'їзд і ембарго на постачання зброї.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про необхідність продовження економічних санкцій проти Російської Федерації через окупацію Криму.

Він додав, що для Естонії залишається важливим, щоб єдина зовнішня політика ЄС формувалась в рівній усіма союзними державами.

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