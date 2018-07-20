Из Эстонии депортировали четырех украинцев

Новости Происшествия 20.07.2018 - 04:33
Иллюстративне фото (flickr.com/mammu-k)
Иллюстративне фото (flickr.com/mammu-k)

Четыре граждана Украины были задержаны на одном из предприятий близ города Раквере

В Эстонии были задержаны четыре гражданина Украины, которые нелегально работали на одной из строек вблизи города Раквере. Об этом сообщает ERR.

Во время совместного рейда пограничной службы и полиции, на одном из предприятий близ города Раквере были задержаны четыре нелегальных работника из Украины.

Мужчинам составлено предписание покинуть страну, а также выписан штраф. Также, нелегальным работникам запрещен въезд в страну на срок в три года.

Напомним, ГПСУ обнаружила группу нелегалов на границе с Польшей. Нелегалами оказались выходцы из Шри-Ланки, Индии и Бангладеш.

Правоохранительными органами было установлено, что россиянин и азербайджанец намеревались переправить пятерых граждан Шри-Ланки и одного гражданина Индии на территорию Европейского союза на заработки.

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Теги:  Украина,  Эстония,  нелегалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС