З Естонії депортували чотирьох українців

Чотирьох громадян України було затримано на одному з підприємств поблизу міста Раквере

В Естонії були затримані чотири громадянина України, які нелегально працювали на одному з будівництв поблизу міста Раквере. Про це повідомило ERR.

Під час спільного рейду прикордонної служби та поліції, на одному з підприємств поблизу міста Раквере було затримано чотирьох нелегальних працівників з України.

Чоловікам складено припис покинути країну, а також виписаний штраф. Також, нелегальним працівникам заборонено в'їзд до країни на термін в три роки.

Нагадамо, ДПСУ виявила групу нелегалів на кордоні з Польшею. Нелегалами виявились виходці з Шрі-Ланки, Індії та Бангладеш.

Правоохоронями було встановлено, що росіянин та азербайджанець мали намір переправити п’ятьох громадян Шрі-Ланки та одного громадянина Індії на територію Європейського союзу на заробітки.