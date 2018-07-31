В Эстонии армия создала подразделение для борьбы с "русскими хакерами"

В кибервойска уже зачислили 300 человек

Эстонская армия создала подразделения кибервойск для борьбы с атаками на свои структуры со стороны России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В Таллине заявили, что интенсивность хакерских атак за последний год возросла на 20%. Указано, что в эстонские кибервойска уже зачислили 300 человек, а возглавлять подразделение будет генерал Андрес Херк.

"Чтобы подготовиться к защите, нужно знать, как атаковать. Когда в результате вооруженного конфликта или войны возникает реальная необходимость, тогда разработанные для тестирования наших систем средства могут быть использованы против потенциальных противников", - прокомментировал Херк.

Подчеркивается, что в Эстонии находится центр киберзащиты НАТО, где в прошлом году проходили первые киберучения для глав министерств обороны Евросоюза.

Добавим, что в 2007 году правительственные серверы, банки и СМИ Эстонии подверглись крупной хакерской атаке. Эстония обвинила в кибератаках РФ.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, на форуме безопасности в Аспене, США, гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сообщил о раскрытии "агентов влияния" РФ. По его словам, удалось установить сеть из дипломатов, журналистов и бизнесменов, которые навязывают российский план действий.

10 июля российский самолет ИЛ-96 нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо.