В Естонії армія створила підрозділ для боротьби з "російськими хакерами"

У кібервійська вже зарахували 300 осіб

Естонська армія створила підрозділи кібервійськ для боротьби з атаками на свої структури з боку Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У Талліні заявили, що інтенсивність хакерських атак за останній рік зросла на 20%. Зазначено, що в естонські кібервійська вже зарахували 300 осіб, а очолювати підрозділ буде генерал Андрес Херк.

"Щоб підготуватися до захисту, потрібно знати, як атакувати. Коли в результаті збройного конфлікту або війни виникає реальна необхідність, тоді розроблені для тестування наших систем засоби можуть бути використані проти потенційних супротивників", - прокоментував Херк.

Підкреслюється, що в Естонії знаходиться центр кіберзахисту НАТО, де в минулому році проходили перші кібернавчання для глав міністерств оборони Євросоюзу.

Додамо, що в 2007 році урядові сервери, банки і ЗМІ Естонії зазнали великої хакерської атаки. Естонія звинуватила у кібератаках РФ.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, на безпековому форумі в Аспені, США, гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран повідомив про розкриття "агентів впливу" РФ. За його словами, вдалося встановити мережу з дипломатів, журналістів і бізнесменів, які нав'язують російський план дій.

10 липня російський літак ІЛ-96 порушив повітряний кордон Естонії у районі острова Вайндлоо.