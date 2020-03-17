Эстафета Олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей

Глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто заявил, что эстафета Олимпийского огня в Японии состоится в запланированные сроки, однако церемония начала в Фукусиме будет проведена без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTNext.

При этом он отметил, что людям разрешено наблюдать за эстафетой с обочины дорог. Однако Муто обратился с просьбой не делать этого и дома посмотреть видеотрансляцию забега.

Он также заявил, что организаторы Игр гарантируют безопасность эстафеты по всей стране.

Напомним, 13 марта греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от коронавируса. Решение было принято после того, как на церемонии встречи огня в Спарте собралась большая толпа, несмотря на рекомендации избегать скоплений людей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Хотя в середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио.